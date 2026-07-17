Работу метро в Нижнем Новгороде продлят из-за Суперкубка по футболу

С 18.00 до 19.30 вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут. С 21.30 до 00.00 по Автозаводско-Нагорной линии вагоны будут следовать с интервалом 7 минут. В то же время по Сормовско-Мещерской линии метрополитена — с интервалом 5 минут.