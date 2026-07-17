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Работу метро в Нижнем Новгороде продлят из-за Суперкубка по футболу

В ночь с 18 на 19 июля поезда будут ходить до 02.00.

Источник: Нижегородская правда

Работу метро в Нижнем Новгороде продлят 18 июля, сообщили в мэрии Нижнего Новгорода. В этот день будет проходить Суперкубок по футболу (6+).

18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена» пройдет Суперкубок по футболу. В связи с этим работу нижегородского метро решено продлить. В ночь с 18 на 19 июля поезда будут ходить до 02.00.

С 18.00 до 19.30 вагоны будут двигаться с интервалом 7 минут. С 21.30 до 00.00 по Автозаводско-Нагорной линии вагоны будут следовать с интервалом 7 минут. В то же время по Сормовско-Мещерской линии метрополитена — с интервалом 5 минут.

19 июля с 00.00 до 02.00 поезда будут ходить с интервалом 15 минут. Частота поездов может уменьшиться или увеличиться в зависимости от количества пассажиров на станциях «Стрелка», «Московская», «Горьковская». В этот день метро откроется в 06.00.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что «Зенит» и «Спартак» разыграют футбольный Суперкубок России в Нижнем Новгороде.