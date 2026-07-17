Еще два новичка пополнили состав «Амурских Тигриц-ДВГАФК»

Контракты с хабаровской молодежной волейбольной командой заключили доигровщик Софья Пашкова и либеро Мария Гордейко. Так, Софье Пашковой 16 лет, ранее она выступала на юношеском уровне за сборную Красноярского края и в спортивной школе олимпийского резерва «Старт» (Зеленогорск). А Марии Гордейко 15 лет, и она ранее занималась волейболом в спортивной школе «Юность» (Красноярск). Напомним, что ранее первым новичком «молодежки» стала центральная блокирующая Маргарита Полюхова. Помимо этого, продолжат свое выступление в «Амурских Тигрицах-ДВГАФК» связующая Софья Косычева, центральная блокирующая Анастасия Жидкова, либеро Кира Куриленко, центральная блокирующая Полина Охнован, доигровщик Александра Домолего, центральная блокирующая Евгения Бувайлик, связующая Ульяна Гусева и доигровщик Анна Зырянова. При этом доигровщики Карина Воробьева, Виктория Ждамирова и Виктория Решетникова покинули состав младших «Тигриц».