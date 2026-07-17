На Красноярском водохранилище спасатели за один вечер сняли с сапов нетрезвого мужчину и двух девочек

Накануне вечером, 16 июля, экипаж Краснотуранской спасательной станции дважды выезжал на помощь людям, которые плавали на сапбордах в акватории Красноярского водохранилища. В первом случае две несовершеннолетние девочки без спасжилетов уплыли на сапах и пропали из вида матери. Обеспокоенная женщина обратилась к спасателям за помощью. Выехав на катере на акваторию Сыдинского залива, спасатели практически сразу обнаружили уставших детей на воде. Девочки признались, что потеряли ориентир и не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Позже диспетчер службы 112 передал спасателям информацию о нетрезвом мужчине, который уплыл на сапе из залива в сторону водохранилища. Поиск занял более получаса. Мужчину нашли и доставили на базу отдыха к родственникам. Специалисты КГКУ «Спасатель» отмечают, что стремительный рост популярности сапов привел к увеличению числа происшествий на воде. Спасатели настоятельно рекомендуют любителям активного отдыха надевать спасательный жилет перед выходом на воду. Категорически запрещается управлять сапом в состоянии алкогольного опьянения — это замедляет реакцию и лишает равновесия. Кроме того, необходимо избегать заплывов вблизи мест движения лодок и катеров и следить за погодными условиями.