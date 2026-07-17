Поезда следуют с многочасовой задержкой после схода вагонов в Прикамье

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об изменении времени отправлений с начальных станций нескольких поездов. Корректировки внесли на время продолжения работ по восстановлению железнодорожных путей поле схода вагонов на участке «Кишерть — Шумково» в Пермском крае.
Поезд № 74 сообщением «Санкт-Петербург — Тюмень» отправится 18 июля не ранее 01:30 (мск) вместо 13:45 17 июля; № 70 «Москва — Чита» — 17 июля не ранее 21:00 (мск) вместо 13:20; № 150 «Санкт-Петербург — Челябинск» — 18 июля не ранее 01:40 (мск) вместо 14:20 17 июля; № 73 «Тюмень — Санкт-Петербург» — 17 июля не ранее 17:00 (мск) вместо 15:20; № 210 «Москва — Лабытнанги» — 17 июля не ранее 15:00 (мск) вместо 12:50.
ФПК информирует пассажиров обо всех изменениях по СМС. Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения и сокращения времени отставания от графика пассажирских поездов.
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