Поезда следуют с многочасовой задержкой после схода вагонов в Прикамье

Федеральная пассажирская компания (ФПК) сообщила об изменении времени отправлений с начальных станций нескольких поездов. Корректировки внесли на время продолжения работ по восстановлению железнодорожных путей поле схода вагонов на участке «Кишерть — Шумково» в Пермском крае.