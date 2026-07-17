В Омской области Большереченский зоопарк проведёт «Ночь в зоопарке» 18 июля

В субботу, 18 июля, Большереченский зоопарк проведёт ежегодную программу «Ночь в зоопарке» (7+). Посетителей будут принимать с 20:00 до 22:30.
Гостям покажут вечернее кормление бегемота, львов, сурикатов и тигров. В программу также войдут лекции и рассказы сотрудников о жизни животных, тематические площадки и продажа сувениров.
Единого маршрута для посетителей не предусмотрено: гости смогут самостоятельно гулять по территории и наблюдать за животными в вечернее время.
Билеты будут продавать только 18 июля в кассе зоопарка с 19:00 до 20:00. Онлайн-продажа не предусмотрена, количество билетов не ограничено.
Дневное и вечернее посещения оплачиваются отдельно. Получить дополнительную информацию можно в сообщениях сообщества Большереченского зоопарка в «ВКонтакте» или по телефону