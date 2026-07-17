В Ярославле стартовал девятый ежегодный книжный фестиваль

Особое внимание в ходе мероприятия будет уделено семейному досугу. Для детей и родителей проведут веселые игры, творческие мастер-классы, квесты по любимым книгам и создадут тематические фотозоны. Также будет организована специальная площадка, посвященная семейному чтению: там пройдут чтения вслух, лекции о том, как привить ребенку любовь к книгам, и интерактивные занятия.