В Ярославле стартовал девятый ежегодный книжный фестиваль

Ежегодный фестиваль «Ярославское книжное обострение» проходит с 17 по 19 июля в Ярославле в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Ярославской области.
Особое внимание в ходе мероприятия будет уделено семейному досугу. Для детей и родителей проведут веселые игры, творческие мастер-классы, квесты по любимым книгам и создадут тематические фотозоны. Также будет организована специальная площадка, посвященная семейному чтению: там пройдут чтения вслух, лекции о том, как привить ребенку любовь к книгам, и интерактивные занятия.
Кроме того, состоятся встречи с писателями. Гостями станут писатель, дочь прославленного ярославского композитора Вениамина Баснера Анна Баснер, современный писатель, сценарист и поэт Леонид Юзефович, а также писательница, книжный обозреватель, драматург Вера Богданова. Мероприятие посетят писатель, журналист, автор книг про историю науки и русский фольклор Антон Нелихов. Российский телеведущий, продюсер и режиссер Владимир Глазунов, спортивный журналист, историк спорта, бывший главный редактор Sports.ru Станислав Гридасов и другие.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.