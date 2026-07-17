17 июля 84 года назад началась Сталинградская битва

В Волгограде 17 июля памятный день: многие вспоминают, что именно сегодня 84 года назад началась Сталинградская битва. Величайшее сражение на Волге длилось 200 дней и ночей. Решалась судьба не только Сталинграда, но и всего человечества. Сегодня в Волгограде еще один повод вспомнить всех, кто сражался за Сталинград, работал в тылу и восстанавливал город из руин.