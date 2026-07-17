В Мичуринске Тамбовской области обновили сети водоотведения

Сети водоотведения отремонтировали в городе Мичуринске Тамбовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Модернизация включала в себя установку двух канализационно-насосных станций (КНС) и подключение их к существующим КНС-3 и КНС-5, что позволит транспортировать стоки на городские очистные сооружения. Всего построено более 4700 м канализационных сетей, из которых почти 132 м — самотечные, а остальные — напорные. Кроме того, глава города Максим Харников осмотрел объект вместе с подрядчиком и представителями строительного контроля.
«Станции оснащены специальными очистными механизмами, которые практически исключают риск засорения, а автоматизация позволяет управлять процессами перекачки дистанционно. На первом же тестовом запуске мы увидели скорость работы насосов — управление идет четко, без сбоев», — отметил специалист подрядной организации Александр Мотовников.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.