В Мичуринске Тамбовской области обновили сети водоотведения

Модернизация включала в себя установку двух канализационно-насосных станций (КНС) и подключение их к существующим КНС-3 и КНС-5, что позволит транспортировать стоки на городские очистные сооружения. Всего построено более 4700 м канализационных сетей, из которых почти 132 м — самотечные, а остальные — напорные. Кроме того, глава города Максим Харников осмотрел объект вместе с подрядчиком и представителями строительного контроля.