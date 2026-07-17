Нового главврача получил Красноярский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Отметим, у этого учреждения несколько направлений работы: разрабатывает и реализует программы по профилактике неинфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни; собирает и анализирует данные о том, как распространены факторы риска (курение, низкая физическая активность, неправильное питание) и насколько население о них информировано; организует массовые мероприятия по темам здоровья; проводит обучающие мероприятия для медработников и пр.