Нового главврача получил Красноярский центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Главным врачом Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики стала Ольга Маркина.
Приказ о ее назначении на эту должность подписал министр здравоохранения региона Алексей Коноваленко.
Ольга Леонидовна родом из Хакасии (поселок Черемушки города Саяногорск). В 2001 году окончила Красноярскую медакадемию по специальности «Лечебное дело». В 2002 и 2011 годах отучилась в интернатуре и ординатуре по специальностям «Терапия» и «Дерматовенерология». Затем получила степень магистра физики в СФУ.
С 2023 по 2025 годы Маркина проходила повышение квалификации. После работала в медицинских организациях Красноярска и районов края, в том числе была заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Емельяновской районной больницы. С апреля 2026 года исполняла обязанности главврача Красноярского краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики, который с 16 июля официально возглавила.
Отметим, у этого учреждения несколько направлений работы: разрабатывает и реализует программы по профилактике неинфекционных заболеваний и продвижению здорового образа жизни; собирает и анализирует данные о том, как распространены факторы риска (курение, низкая физическая активность, неправильное питание) и насколько население о них информировано; организует массовые мероприятия по темам здоровья; проводит обучающие мероприятия для медработников и пр.