Диетолог объяснила, кому можно не завтракать и чем опасен сладкий завтрак

По словам Спэрроу, фразу о важности завтрака придумали и начали продвигать производители хлопьев. При этом она отметила, что данное утверждение не лишено смысла. Диетолог пояснила, что утром уровень кортизола в организме всегда выше обычного. Если в это время не принимать пищу или употреблять сладкий завтрак с низким содержанием белка и полезных жиров, возрастает вероятность значительных колебаний сахара в течение дня.