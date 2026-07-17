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Диетолог объяснила, кому можно не завтракать и чем опасен сладкий завтрак

Нутрициолог Микаэла Спэрроу опровергла миф о том, что завтрак — главный прием пищи, назвав его маркетинговой уловкой.

Источник: Freepik

Клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу в беседе с изданием Nine.com.au заявила, что распространенное утверждение о завтраке как о главном приеме пищи является маркетинговым слоганом, а не медицинским фактом.

По словам Спэрроу, фразу о важности завтрака придумали и начали продвигать производители хлопьев. При этом она отметила, что данное утверждение не лишено смысла. Диетолог пояснила, что утром уровень кортизола в организме всегда выше обычного. Если в это время не принимать пищу или употреблять сладкий завтрак с низким содержанием белка и полезных жиров, возрастает вероятность значительных колебаний сахара в течение дня.

Важен не только завтрак, но и то, какой именно завтрак вы выбираете.

Микаэла Спэрроу
Клинический нутрициолог

Нутрициолог рекомендовала в течение часа после пробуждения съедать пищу, содержащую 25−35 граммов белка, например яйца, греческий йогурт или смузи с клетчаткой и полезными жирами. Вместе с тем она отметила отсутствие универсальных правил: если человек хорошо себя чувствует без завтрака и сохраняет стабильный уровень энергии в течение дня, заставлять себя есть утром не следует.