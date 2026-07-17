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Почти 17 млрд рублей выделят на нижегородский ИТ-кампус

Основную часть суммы — 16,4 млрд рублей — составит федеральное финансирование, оставшиеся средства выделит регион.

Заксобрание Нижегородской области в июле рассмотрит поправки к бюджету на 2026−2028 годы: в них предусмотрено дополнительное финансирование ИТ‑кампуса «Неймарк» в рамках концессионного соглашения — 16,85 млрд рублей, сообщили в «Коммерсантъ Приволжье».

Основную часть суммы — 16,4 млрд рублей — составит федеральное финансирование, оставшиеся средства выделит регион.

Концессионное соглашение о строительстве кампуса стороны подписали ещё в 2022 году. Тогда запуск объекта в полном объёме планировали на 2026 год, а общую стоимость оценивали в 41 млрд рублей (в том числе 19,3 млрд — за счёт федерального гранта).

Уже в сентябре 2025 года ввели в эксплуатацию 18 общежитий кампуса — они рассчитаны на 1,3 тысячи студентов. Большая часть проживающих оплачивает размещение: средняя стоимость месяца проживания составляет 14 тысяч рублей. Сейчас ориентиром по завершению всех работ выступает 2028 год.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область расширит ИТ-сотрудничество с Казахстаном.