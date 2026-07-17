Почти 17 млрд рублей выделят на нижегородский ИТ-кампус

Концессионное соглашение о строительстве кампуса стороны подписали ещё в 2022 году. Тогда запуск объекта в полном объёме планировали на 2026 год, а общую стоимость оценивали в 41 млрд рублей (в том числе 19,3 млрд — за счёт федерального гранта).