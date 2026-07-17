Новая смена бойцов «БАРС-НН» заступила на дежурство в Нижегородской области

В пункте постоянной дислокации мобильных огневых групп подразделения «БАРС-НН» состоялась частичная пересменка личного состава. Завершившие двухмесячное боевое дежурство по защите воздушного пространства Нижегородской области бойцы передали полномочия новой смене. При этом часть резервистов по собственному желанию осталась на второй срок службы. Об этом сообщили в министерстве защиты объектов Нижегородской области.
Перед выходом на дежурство каждый резервист проходит двухнедельную подготовку на базе учебного центра, включающую огневую, тактическую и инженерную подготовку, а также изучение основ радиоэлектронной борьбы. Подразделения находятся в постоянной боевой готовности. При сигнале об угрозе воздушной атаки они оперативно выдвигаются на посты на машинах, оснащенных установками для борьбы с БПЛА.
Напомним, пребывание в составе резерва «БАРС-НН» проходит исключительно на территории региона и не предусматривает отправку в зону СВО. Помимо сохранения зарплаты по основному месту работы, бойцы получают денежное довольствие Минобороны РФ, региональную выплату в 50 тысяч рублей ежемесячно, а за каждый сбитый беспилотник предусмотрено поощрение в размере 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородцам напомнили правила при обнаружении БПЛА.