В Эн+ активно развивается корпоративное волонтерство

«Волонтёрство для меня — это очень важная часть моей жизни. Мне важно помочь, быть причастным к тому, чтобы людям вокруг было хорошо. Для меня это отдушина в нашей трудной, серьёзной работе — побыть немного больше, чем профессионалом, побыть человеком, отдать часть себя. Я был Дедом Морозом в рамках корпоративного проекта “Новогодний марафон”, приезжал к детишкам из многодетных и малообеспеченных семей. Взрослые и малыши делились своим теплом, благодарили, и я это тепло стараюсь поддерживать внутри постоянно», — рассказал начальник аварийно-диспетчерской службы «Теплосети», корпоративный волонтер Эн+ Иван Лобов. Он занимается волонтёрством уже 20 лет.