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В Сысертском округе Свердловской области пройдет массовая прогулка

Для участников подготовлены 3 маршрута разной протяженности.

Массовая прогулка «Бажовская верста» состоится 6 сентября в Сысертском округе Свердловской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в администрации округа.

Для участников подготовлены три маршрута разной протяженности: 7, 20 и 33 км. Каждый маршрут рассчитан на разную аудиторию: короткая дистанция подойдет для семей с детьми и начинающих туристов, средняя — для любителей активных прогулок, а длинная — для опытных участников, готовых к серьезной физической нагрузке.

Мероприятие такого формата объединяет жителей и гостей округа, знакомит их с природными и культурными достопримечательностями Сысертского края, а также способствует укреплению семейных ценностей через совместное времяпрепровождение на свежем воздухе. Развитие туристической инфраструктуры и создание новых маршрутов повышает привлекательность региона для туристов и способствует формированию здорового и активного образа жизни.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.