Грузовые поезда Тяньцзинь — Казахстан начали курсировать на регулярной основе

Поезд, состоящий из 40 стандартных контейнеров, проследует через пункт пропуска Бакту в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего грузы будут доставлены автотранспортом в Алматы, Астану, Шымкент и на железнодорожную станцию Сороковая.