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Грузовые поезда Тяньцзинь — Казахстан начали курсировать на регулярной основе

Регулярное движение грузовых поездов по маршруту Тяньцзинь — Казахстан в рамках мультимодальной схемы «железная дорога — автомобиль» официально началось с отправкой первого состава из международного сухопутного порта Тяньцзиня.

Источник: Синьхуа

Поезд, состоящий из 40 стандартных контейнеров, проследует через пункт пропуска Бакту в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего грузы будут доставлены автотранспортом в Алматы, Астану, Шымкент и на железнодорожную станцию Сороковая.

Номенклатура перевозимой продукции включает потребительские товары, сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование, комплектующие и автозапчасти. В частности, в Алматы направляются бытовая техника и автозапчасти, в Астану — электротехническая арматура, в Шымкент — оборудование для производства гофрокартона, а на станцию Сороковая — дождевальные установки.

Новая логистическая схема сочетает высокую пропускную способность и экономичность железнодорожных перевозок с гибкостью автомобильной доставки, что позволяет сократить сроки транспортировки и повысить эффективность поставок. По словам генерального директора международного сухопутного порта Тяньцзиня Го Чуньнина, маршрут станет стабильным транспортным каналом для экспорта товаров из региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй в страны Центральной Азии.

В дальнейшем порт планирует расширять сеть маршрутов в Центральную Азию, увеличивать число зарубежных пунктов назначения и развивать трансграничную логистическую инфраструктуру в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».