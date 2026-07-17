Грузовые поезда Тяньцзинь — Казахстан начали курсировать на регулярной основе

Поезд, состоящий из 40 стандартных контейнеров, проследует через пункт пропуска Бакту в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, после чего грузы будут доставлены автотранспортом в Алматы, Астану, Шымкент и на железнодорожную станцию Сороковая.
Номенклатура перевозимой продукции включает потребительские товары, сельскохозяйственную технику, промышленное оборудование, комплектующие и автозапчасти. В частности, в Алматы направляются бытовая техника и автозапчасти, в Астану — электротехническая арматура, в Шымкент — оборудование для производства гофрокартона, а на станцию Сороковая — дождевальные установки.
Новая логистическая схема сочетает высокую пропускную способность и экономичность железнодорожных перевозок с гибкостью автомобильной доставки, что позволяет сократить сроки транспортировки и повысить эффективность поставок. По словам генерального директора международного сухопутного порта Тяньцзиня Го Чуньнина, маршрут станет стабильным транспортным каналом для экспорта товаров из региона Пекин — Тяньцзинь — Хэбэй в страны Центральной Азии.
В дальнейшем порт планирует расширять сеть маршрутов в Центральную Азию, увеличивать число зарубежных пунктов назначения и развивать трансграничную логистическую инфраструктуру в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс, один путь».