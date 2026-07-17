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В Зеленоградске осудили садиста за жестокое обращение с котятами

Мужчина швырнул малышей-пушистиков об стену на глазах у дочери.

Источник: Комсомольская правда

52-летнего садиста отправили на принудительные работы сроком на 1 год с удержанием из зарплаты 5% в доход государства. Мужчина проявил жестокость по отношению к животным, сообщает пресс-служба областного суда.

Установлено, что 3 октября прошлого года, горожанин обнаружил в своей квартире двух котят. В присутствии своей дочери он с силой бросил их в стену комнаты, серьезно травмировав. Методы причинения увечий животным являются садистскими, отметили в суде.

Горожанин вену признал и заявил, что раскаивается.