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В костромском кадровом центре провели профориентационную деловую игру

Гости научились принимать взвешенные карьерные решения.

Профориентационная деловая игра «Лабиринт выбора» состоялась в кадровом центре «Работа России» в Костроме в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов Костромской области.

В ходе игры участники погрузились в мир профессий и научились принимать взвешенные карьерные решения. Они познакомились со структурой работы портала «Работа России» и узнали о широком спектре государственных услуг, предоставляемых центром: от поиска вакансий и профориентационного тестирования до помощи в составлении резюме и организации стажировок.

Целью мероприятия являлось содействие профессиональному самоопределению молодежи и формирование у лидеров движения практических навыков планирования карьеры. Кроме того, дети узнали о возможностях государственной службы занятости для успешного старта на рынке труда.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.