В Калининграде 10% работников готовы уволиться из-за неравенства в зарплате — опрос

Если гипотетически окажется, что коллега с аналогичными обязанностями получает больше, 28% жителей ничего предпринимать не будут. Ещё 25% попросят у руководства разъяснений, 13% — повышения, а 10% задумаются об увольнении или поиске новой работы. Женщины в такой ситуации чаще идут к начальству или начинают задумываться о собственной квалификации. Мужчины же активнее рассматривают уход к другому работодателю, а также говорят о готовности работать эффективнее.