Волгоградка на электросамокате сбила ребенка и скрылась

Авария произошла вечером 16 июля. Женщина ехала на электросамокате по тротуару на улице Комсомольской. Напротив дома № 9 она наехала на 8-летнего мальчика. После этого самокатчица не остановилась, чтобы помочь ребенку, а просто уехала. Мальчика доставили в больницу. Сейчас полицейские принимают все меры, чтобы найти скрывшуюся женщину.