На Дону планируют расширить возможности «Безопасного города»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь предложил проработать правовые механизмы и программно-аппаратные решения, чтобы объединить видеопотоки с камер системы «Безопасный город». Речь идет о камерах, размещенных на объектах разных организаций. Собранные данные планируется задействовать для укрепления общественной безопасности и поддержания порядка. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.