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Нижегородец отдал более 11 млн рублей мошенникам

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 78-летнего нижегородца, который отдал неизвестным более 11 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Полиция расследует уголовное дело об особо крупном мошенничестве по заявлению 78-летнего нижегородца, который отдал неизвестным более 11 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

По фабуле дела, пенсионеру в течение месяца писал и звонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Собеседник убедил потерпевшего в том, что он спонсирует недружественную страну, и заставил его продать автомобиль и передать деньги курьерам, уточнили в полиции.

В итоге нижегородец отдал сначала 3 млн руб. недалеко от дома курьеру, через неделю — еще 2,8 млн руб. другому предполагаемому соучастнику преступления. Он продолжил отдавать неизвестным наличные еще две недели и в итоге обратился в МВД.