Нижегородец отдал более 11 млн рублей мошенникам

В итоге нижегородец отдал сначала 3 млн руб. недалеко от дома курьеру, через неделю — еще 2,8 млн руб. другому предполагаемому соучастнику преступления. Он продолжил отдавать неизвестным наличные еще две недели и в итоге обратился в МВД.