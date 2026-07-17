В одном из районов Тувы учителям задерживают зарплату — СК начал проверку

В одном из районов Тувы — Эрзинском — учителям задерживают зарплату. Специалисты отработали, как полагается, весь июнь, с 1 июля ушли в отпуск, но так и не получили то, что им полагается, включая и законные отпускные. Пытались выяснить причину у руководства, там отделались обещаниями. Подождав две недели, учителя обратились в СМИ.