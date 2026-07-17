Бот вместо мозга. Все больше людей зависимы от искусственного интеллекта

«В последние два года, когда детям стали доступны все эти чат-боты с искусственным интеллектом, мы с коллегами наблюдаем катастрофическое падение уровня письменных работ, — рассказала aif.ru репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская. — Школьники списывали всегда. Одно дело, когда ты сам работаешь с источником, пусть даже компилируешь, переписываешь, но пропускаешь через себя. А тут — такой соблазн по щелчку пальцев делегировать мышление и вообще никак не напрягаться. Все чаще в качестве домашних заданий сдается ИИ-дегенеративный контент, как я его называю. Не осмысленный почти совсем. Самые умные что-то от себя подправляют. А на экзамене ИИ нет. И вот уже паника, стресс, слезы, истерики, несданный предмет. В прошлом году одна моя ученица с треском провалила экзамены — литературу вообще не сдала в первого раза, русский очень плохо. Ребенок способный, ОГЭ в 9 классе сдала блестяще, участвовала в олимпиадах. Но в конце 10-го класса начались проблемы. Я не сразу поняла, что одна из лучших учениц просто сдавала мне работы, написанные искусственным интеллектом. Пыталась разобраться, где недоучила, почему дети не поняли очевидные вещи. А никто и не пытался понять: закинули задачку ИИ, получили чушь и переписали (ИИ быстро учится, но анализировать художественные тексты еще не умеет). Многие из коллег попали в такую ситуацию. И пока мы пытались понять, где недоучили, они занимались списыванием с ИИ. Поняли через год. Вот как отстали».