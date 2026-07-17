Бот вместо мозга. Все больше людей зависимы от искусственного интеллекта

Еще совсем недавно специалисты обсуждали проблему, как бороться с зависимостью от смартфонов, компьютерных игр или соцсетей. И вот уже появилась новая — зависимость от искусственного интеллекта.
Каждый пятый — на крючке?
По данным исследований Института Кинси при Университете Индианы (США), около 19% американцев пробовали виртуальные романы с моделями, сгенерированными нейросетями. И некоторые становятся настолько зависимы от этого, что уходят из реальной семьи. Юристы по семейному праву в США и Великобритании отмечают резкий рост числа бракоразводных процессов по причине виртуального романа у партнера.
Как у любой зависимости, есть и синдром отмены. Есть случаи, когда люди переживали настоящие панические атаки, если лишались доступа к ИИ-чату, например, не могли оплатить подписку.
А о том, что школьники и студенты вовсю пользуются искусственным интеллектом для написания учебных работ, не говорит только ленивый.
Приводит к зависимости
«Конечно, существует зависимость от искусственного интеллекта, — подтвердил aif.ru семейный психолог, доктор психологических наук Илья Слободчиков. — Она точно такая же, как любая гаджетозависимость, зависимость от компьютерных игр и прочего. Все эти чаты с ИИ стали такой же частью нашей новой реальности, как телефон, интернет. Поскольку искусственный интеллект выполняет огромное количество операций и очень сильно нам помогает, естественно, что мы часть определенных задач автоматически начинаем на него перекладывать. Такова природа человеческого поведения. Сначала это происходит в экспериментальном режиме, потом встраивается в нашу жизнь и становится само собой разумеющимся. С этого момента, если что-то идет не так — искусственный интеллект начинает “глючить”, не делает то, что нам нужно, вовсе становится недоступен — мы начинаем нервничать. Вот откуда тревожные состояния, панические атаки, неврозы. Все происходит ровно по той же схеме, что и при любой зависимости. Для помощи таким людям, как и в случае зависимости от гаджетов, применяется целая схема коррекционной работы, методики психотерапии, потому что вся эта история связана с изменением представлений о реальности и собственных ролях, функциях, изменением представлений о системе коммуникаций».
«Оно» не думает…
Понятно, когда искусственным интеллектом пользуются для решения инженерных задач. Но некоторые врачи уже не гнушаются пользоваться ИИ, чтобы ставить диагнозы и назначать лекарства. Многие пациенты рассказывают истории, когда врач перед тем, как дать рекомендации, спрашивает у нейросети.
«Безусловно, искусственный интеллект — это огромное техническое достижение, но это касается только вопросов, связанных с математикой и статистикой, — рассказал aif.ru председатель Московского городского научного общества терапевтов, профессор, член комитета по этике в области ИИ в медицине Альянса в сфере искусственного интеллекта (в него входят Сбер, Яндекс и прочие) Павел Воробьев. — То есть это на самом деле никакой не интеллект, а имитация интеллекта. Математическая обработка информации. Но обрабатывает он ее очень быстро, и у человека создается впечатление, что этот интеллект думает. Мы все знаем, что нейросети обучают на текстах, видео, картинках, других данных. В медицине основная масса текстов сейчас — это не научные работы, а работы маркетологов. То есть маркетологи пишут какие-то статьи, чтобы продвигать препараты, клиники. Искусственный интеллект это вытягивает, и человек думает, что он получает свежую информацию. А на самом деле он получает жвачку, которую уже переработали маркетологи. Это очень быстро позволяет сориентироваться с диагнозом. Но только диагноз может быть абсолютно не верен».
По словам разработчиков, при обучении нейросетей используется ранжирование источников данных. То есть в идеале научные работы должны иметь больший вес, чем маркетинговые статьи. Но найти из всей информации качественную не так просто, ведь не секрет, что и среди исследований сегодня немало заказных, инициированных теми же маркетологами. Неслучайно самыми топовыми специалистами являются те, кто занимается первичным обучением нейронных моделей. А если добавить к этому, что среди врачей зачастую нет консенсуса по различным медицинским проблемам, то как можно обучить искусственный интеллект? Когда нет объективной истины, то ИИ даст просто распространенное мнение авторитетных источников.
«И это страшная опасность, потому что сегодня все привычные диагнозы в медицине распадаются на множество более уникальных и редких, — считает врач. — Если раньше мы говорили — вот это лейкоз. Потом его разделили на хронический и острый. А сейчас только острых лейкозов два десятка. Хронический миелолейкоз или рак молочной железы — раньше было одно заболевание, а сейчас множество различных форм. От них зависит жизнеспасающая терапия. То есть, по сути, это уже редкие болезни. Поскольку искусственный интернет выбирает наиболее частое, то все редкое он будет пропускать».
Врач приводит и другой пример — с анализом лабораторных данных. Результаты лабораторных исследований зависят от аппарата, реагента, а не только от состояния больного. Человек в одной лаборатории получает одни результаты, в другой — другие. Поэтому все лаборатории теперь пишут нормы.
«Врач это все начинает трактовать, обсуждать, изучать и доходит до какого-то диагноза. А машина так не может. При этом есть огромная сфера применения искусственного интеллекта в медицине. Например, введение препарата в вену с помощью робота — очень полезное достижение», — заключает Павел Воробьев.
… но отупляет?
Также опасные последствия увлечения школьников нейросетями выявили педагоги.
«В последние два года, когда детям стали доступны все эти чат-боты с искусственным интеллектом, мы с коллегами наблюдаем катастрофическое падение уровня письменных работ, — рассказала aif.ru репетитор по русскому языку и литературе Оксана Ласковская. — Школьники списывали всегда. Одно дело, когда ты сам работаешь с источником, пусть даже компилируешь, переписываешь, но пропускаешь через себя. А тут — такой соблазн по щелчку пальцев делегировать мышление и вообще никак не напрягаться. Все чаще в качестве домашних заданий сдается ИИ-дегенеративный контент, как я его называю. Не осмысленный почти совсем. Самые умные что-то от себя подправляют. А на экзамене ИИ нет. И вот уже паника, стресс, слезы, истерики, несданный предмет. В прошлом году одна моя ученица с треском провалила экзамены — литературу вообще не сдала в первого раза, русский очень плохо. Ребенок способный, ОГЭ в 9 классе сдала блестяще, участвовала в олимпиадах. Но в конце 10-го класса начались проблемы. Я не сразу поняла, что одна из лучших учениц просто сдавала мне работы, написанные искусственным интеллектом. Пыталась разобраться, где недоучила, почему дети не поняли очевидные вещи. А никто и не пытался понять: закинули задачку ИИ, получили чушь и переписали (ИИ быстро учится, но анализировать художественные тексты еще не умеет). Многие из коллег попали в такую ситуацию. И пока мы пытались понять, где недоучили, они занимались списыванием с ИИ. Поняли через год. Вот как отстали».
Пока что у специалистов нет решения, как с этим бороться.
«У нас оказался инструмент высоких технологий, который сильно отупляет, отучает мыслить самостоятельно. И дело не в том, что педагогика у нас отсталая. Все происходит слишком быстро. И если у взрослых, которые без этого выросли, жили в обычном нормальном состоянии, без искусственного интеллекта справлялись с трудностями, возникают зависимости, то что говорить о детях. Беда еще и в том, что многие родители это поощряют явно или неявно, потому что жалеют: мол, дети перегружены, столько от них требуют. Возможно, мы переживем этот шторм, и все устаканится. А возможно, он всех снесет. Хочется все же верить в первое», — заключает Оксана Ласковская.
Тяжело противостоять соблазну избавиться от напряжения и дискомфорта, когда нужно выдать оригинальную творческую идею на работе или решать интеллектуальную задачу, а то и принять решение по жизненным вопросам. Можно спросить у чат-бота. Но, во-первых, идеи искусственного интеллекта всегда более банальны, чем может придумать человек. Во-вторых, если пользоваться этими костылями слишком часто, собственный мозг разучится работать. Для наглядности можно представить такую ситуацию. Если вы придете в спортзал, и вместо вас гантели будет поднимать робот, то что станет с вашими мышцами? Мозг не мышца, но его тоже нужно тренировать, а не отдавать его функции на аутсорсинг машине.