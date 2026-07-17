Что срочно сделать на даче в середине июля

Завершает плодоношение малина — уже сейчас можно понемногу вырезать старые побеги, чтобы сформировать посадки на следующий год. Необходимо избегать загущения, выбирая из корневой поросли на будущее лишь самые крепкие побеги. У них можно прищипнуть кончики, чтобы куст стал более раскидистым. То же самое касается смородины и крыжовника — эти ягодные кусты также необходимо прореживать, удаляя старые ветки.