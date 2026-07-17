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Что срочно сделать на даче в середине июля

Малина отдала урожай, томаты атакует совка, розы ждут подкормки — дачный эксперт Екатерина Богданова объяснила, как правильно ухаживать за садом и огородом сейчас.

Источник: АиФ Волгоград

Сегодня наш постоянный эксперт Екатерина Богданова затронет волнующую многих дачников тему: часть урожая уже собрана, а как получить вторую и третью волну.

Томаты: срочно к опрыскивателю.

В теплицах созрели помидоры и огурцы, в то время как овощи в открытом грунте только начинают спеть. В этот ответственный момент необходимо их подкормить и защитить от вредителей.

Про коварную совку мы уже говорили: те, кто не успел обработать кусты томатов «Лепидоцидом», очень сильно рискует получить на выходе продырявленные гусеницами плоды. Поэтому надо срочно браться за опрыскиватель.

Виноград: антракноз не дремлет.

Виноградник также требует пристального внимания. Чуть пожелтевшие листья и лёгкий, почти невидимый налёт на ягодах — возможно, на винограде уже поселилась зараза. Одним из самых губительных заболеваний является антракноз. Бороться с ним специалисты предлагают с помощью баковой смеси системного фунгицида («Квадрис», «Скор», «Ридомил Голд») и контактного медьсодержащего препарата.

Самое время удалить пасынки и прищипнуть концы побегов, чтобы перенаправить питание к зреющим ягодным кистям.

Малина, смородина и крыжовник: время прореживать.

Завершает плодоношение малина — уже сейчас можно понемногу вырезать старые побеги, чтобы сформировать посадки на следующий год. Необходимо избегать загущения, выбирая из корневой поросли на будущее лишь самые крепкие побеги. У них можно прищипнуть кончики, чтобы куст стал более раскидистым. То же самое касается смородины и крыжовника — эти ягодные кусты также необходимо прореживать, удаляя старые ветки.

Сад и розы: подкормка и формировка.

В саду удаляем прикорневую поросль, которая отнимает у деревьев силы и ресурсы. Можно заняться деликатной формировкой молодых деревьев, удаляя волчки и прореживая прирост текущего года. Однозначному удалению подлежат все растущие внутрь кроны или перекрещивающиеся между собой ветки.

Также можно подкормить деревья фосфорно-калийными удобрениями или же перепревшим навозом, равномерно внося его в приствольные круги. Не забываем, что жаркие дни плодоносящий сад нуждается в поливе.

Позаботимся и о розах: первая, самая мощная, волна цветения уже сошла, и сейчас королева сада нуждается в усиленном питании для дальнейшего цветения. Для этой цели выбираем не азотные, а фосфорно-калийные удобрения и применяем их в виде подкормки по листу.