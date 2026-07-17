Эксперт рассказал, как мошенники маскируют карты дропперов

Эксперт рекомендовал не соглашаться использовать свою карту или банковский счет для проведения чужих операций, даже если за это обещают вознаграждение, поскольку это может привести к блокировке счета, ограничениям на операции, проверкам со стороны банка и правоохранительных органов.