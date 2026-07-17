В первом полугодии на Кубани произошло 8 ЧС

По его словам, три из них носили техногенный характер, еще пять были связаны с природными явлениями. В результате этих происшествий нарушения условий жизнедеятельности были зафиксированы у 336 жителей региона. При этом глава ведомства подчеркнул, что речь не идет о количестве пострадавших, а о гражданах, чьи привычные условия проживания были нарушены.