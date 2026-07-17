Расходы на участников СВО увеличат в Нижегородской области на 9,8 млрд рублей

Расходы на поддержку нижегородских бойцов СВО и членов их семей предлагается увеличить еще на 9,8 млрд рублей. Соответствующие изменения рассмотрят депутаты регионального парламента уже в этом месяце, пишет «Коммерсантъ».
На указанную сумму вырастет и дефицит регионального бюджета. Компенсировать средства предполагается за счет коммерческих кредитов. С учетом обновленных параметров общая сумма дефицита составит 44,75 млрд рублей.
Доходы в рамках июльских изменений планируется увеличить на 3,55 млрд рублей (до 345,7 млрд рублей), расходы — на 13,35 млрд рублей (до 390,45 млрд руб.).
Ранее мы писали, что нижегородскому бойцу СВО отказали в выплате за ранение из-за прописки.