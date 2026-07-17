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Экс-игрок «Зенита» Алексей Сутормин подписал контракт с воронежским «Факелом»

Многократный чемпион России, обладатель национального Кубка и Суперкубка, 32-летний полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с воронежским ФК «Факел». Соглашение рассчитано на один год, сообщила пресс-служба клуба.

Источник: Коммерсантъ

Многократный чемпион России, обладатель национального Кубка и Суперкубка, 32-летний полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с воронежским ФК «Факел». Соглашение рассчитано на один год, сообщила пресс-служба клуба.

Футболист ранее выступал за «Оренбург», санкт-петербургский «Зенит», «Сочи», «Ростов» и самарские «Крылья Советов». Играл в составе национальной сборной.

«В “Факел” полузащитник перешел в статусе свободного агента», — уточнили в клубе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», воронежская команда закончила сборы. В первом контрольном матче «Факел» выиграл со счетом 3:1 у «Ростова», затем сыграл вничью 1:1 с «Акроном» и потерпел поражение во второй встрече с «Ростовом» со счетом 1:2. Последняя игра прошла в закрытом режиме. По информации «РБ Спорт», Алексей Сутормин принимал в ней участие.

В первом круге сезона 2026/2027 Российской премьер-лиги «Факел» десять раз сыграет дома и семь раз — на выезде. В первом туре соперником «огнеопасных» станет «Динамо» из Махачкалы. Встреча состоится в Воронеже 25 июля.

На этой неделе также стало известно расписание первых матчей воронежского «Факела» в Кубке России. Стартовую игру «огнеопасные» проведут 5 августа на домашней арене против московского «Динамо».

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