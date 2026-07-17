В Хабаровском крае зафиксировали ещё два стобалльных результата

Борис Обухов из Советской Гавани улучшил свой результат по истории до 100 баллов, а Полина Колесникова из Хабаровска получила 100 баллов по литературе. В «президентских днях» (возможность добровольной пересдачи одного предмета для улучшения результата, введённая по инициативе В. В. Путина) в крае приняли участие 1145 человек; ещё семь выпускников показали результат не ниже 95 баллов.