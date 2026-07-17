Имитация заботы: биолог прокомментировал возможное переселение краснокнижных жуков из леса на Литовском валу

Второй вопрос, даже если насекомых действительно удастся найти и собрать, то как обеспечить переселение? Как-то специально готовить им другую площадку смысла нет. Жуки способны перелетать и самостоятельно заселять новые места на дистанции до двух километров от места выплода. Если этот вид до сих пор не появился, например, в Суздальском лесу, то почти наверняка условий там для него просто нет.