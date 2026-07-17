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Роспотребнадзор опроверг появление в России «наноклещей»

Роспотребнадзор назвал информацию о появлении в России «наноклещей» некорректной.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Информация о появлении в России «наноклещей», опубликованная ранее в СМИ, некорректна, речь идет о молодых особях иксодовых клещей, сообщил Роспотребнадзор в своем канале на платформе «Макс».

«В связи с распространением в СМИ некорректного термина “наноклещи” Роспотребнадзор информирует: речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что из-за биологической потребности в питании для перехода на следующую стадию развития они отличаются повышенной агрессивностью и активностью. Малый размер около 1−2 мм позволяет им долго оставаться незамеченными на теле.

«При этом они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В качестве мер профилактики в ведомстве посоветовали носить закрытую одежду, применять средства, отпугивающие насекомых, проводить самоосмотры после прогулок. При обнаружении на себя клеща необходимо извлечь его и отнести в лабораторию на исследование.

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