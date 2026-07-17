В Богучанском округе за полгода проведено более 40 спортивных мероприятий

Богучанский округ Красноярского края может гордиться своей активной спортивной жизнью. Турниры, соревнования, забеги в северной территории региона проходят регулярно хоть и с поправкой на суровый климат. Так, из-за сильных морозов Рождественский турнир по хоккею прошел только в феврале. Но продолжительное ожидание лишь подогревало интерес и тем больше радости жители получили от зрелищной игры и азартной борьбы команд. Всего с января по июнь в Богучанском округе прошло более сорока спортивных мероприятий самого разного уровня. И в каждом жители проявили максимум активности в качестве участников или болельщиков. Спортсмены из Богучан, Таежного и других поселков достойно показали себя в значимых краевых состязаниях. Например, в рамках зонального этапа Летних спортивных игр среди муниципальных образований региона женская сборная по волейболу заняла третье место. А на финале в Ачинске, где соревновались 23 команды со всего края, богучанцы взяли серебро в гиревом спорте. По словам директора ФСК «Ангара» Всеволода Павлюченко, спортсмены округа регулярно составляют достойную конкуренцию сильнейшим командам края, демонстрируя отличную физическую подготовку и волю к победе. Однако есть над чем работать: нам необходимо расширять медальную копилку и повышать плотность результатов в игровых дисциплинах. Потенциал большой, перспективы хорошие. Будем работать дальше! — обещает Всеволод Павлюченко. Полугодие завершилось приятным подарком для сборной округа: Богучанский алюминиевый завод по программе благотворительной деятельности помог закупить для команды современные спортивные костюмы. Поддержка активного образа жизни — одно из ключевых направлений социальной политики предприятия. Мы понимаем насколько важно сегодня приобщать как можно больше молодежи к спорту. У нас на заводе, например, есть свои команды по самым разным видам спорта. Они принимают участие во всех окружных и поселковых соревнованиях, показывая достойные результаты. Есть среди заводчан даже чемпионы по пауэрлифтингу! — рассказал генеральный директор БоАЗа Андрей Картавцев. Он подчеркнул, что спортсмены завода личным примером пропагандируют активный образ жизни среди окружающих и в своих семьях, вдохновляя их на занятия физкультурой. Андрей Картавцев дополняет, что завод всегда готов помогать, в том числе финансами, в таком важном деле, как развитии спортивных традиций. В «Ангаре» новую форму сборной команды оценивают высоко: она очень удобна, обеспечивает правильную терморегуляцию. А современный дизайн подчеркивает фирменный стиль богучанской сборной. Спортсмены говорят, что внешний вид команды имеет огромное значение и для них, и для болельщиков.