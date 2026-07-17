Дитер Болен рассказал, что хочет возродить группу Modern Talking

Болен пояснил, что эта идея появилась на фоне интереса к коллективу. Так, компания-организатор концертов Live Nation регулярно предлагает музыкантам провести совместные выступления, создать мюзикл о группе или снять о ней документальный фильм. «Не я один являюсь Modern Talking. Мы [с Андерсом] оба Modern Talking. Поэтому я спросил Томаса, хочет ли он снова сделать что-то совместно. Идея с мюзиклом кажется мне очень хорошей, Томасу, как думаю, тоже. По возможным совместным выступлениям у нас разные мнения. Я хотел бы делать это. Ради поклонников и ради нашей общей истории. История ненависти между мной и Томасом закончена уже десятилетия назад», — сказал Болен, добавив, что теперь «мяч на стороне Томаса».