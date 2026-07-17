Красноярский волейбольный клуб «Енисей» подписал чемпионку Китая Чень Синьтун

Большую часть карьеры волейболистка провела в Китае — играла за «Тяньцзинь Бохай Банк», «Пекин» и «Шеньчжэнь Чжунсай». Один сезон отыграла в Корее за «Хвасеонг». Также Чень Синьтун выступала за сборную Китая, в составе которой становилась победительницей чемпионата мира среди игроков до 21 года и чемпионата Азии-2018.