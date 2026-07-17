Красноярский волейбольный клуб «Енисей» подписал чемпионку Китая Чень Синьтун

Женская волейбольная команда «Енисей» заключила контракт с китайской связующей Чень Синьтун. В предстоящем сезоне она будет выступать за красноярский клуб.
Большую часть карьеры волейболистка провела в Китае — играла за «Тяньцзинь Бохай Банк», «Пекин» и «Шеньчжэнь Чжунсай». Один сезон отыграла в Корее за «Хвасеонг». Также Чень Синьтун выступала за сборную Китая, в составе которой становилась победительницей чемпионата мира среди игроков до 21 года и чемпионата Азии-2018.
Волейболистка является двукратной чемпионкой Китая, двукратной чемпионкой Китайских национальных игр и победительницей клубного чемпионата Азии.
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