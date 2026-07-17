Как в Нижнем Новгороде готовятся к Суперкубку России по футболу

Суперкубок России между пройдет 18 июля в Нижнем Новгороде на «Совкомбанк Арене», сообщает Российский футбольный союз.
Праздничная программа стартовала уже несколько дней тому назад. Так, 15 июля трофей встретили в аэропорту им. Чкалова. За прошедшие дни кубок покатался по Нижегородской области, побывал в Семенове, плавал на теплоходе по Волге. Сегодня, 17 июля, трофей привезут на завод «Красное Сормово».
В амфитеатре парка 800-летия пройдет публичная дискуссия, а вечером амбассадоры РФС прогуляются по центру. В мероприятиях участвуют Денис Глушаков, Роман Широков, Юрий Жирков, Алексей Игонин и Ари.
В день матча от исторического катера «Герой» стартует четырехкилометровый благотворительный забег по набережной. У стадиона болельщики встретятся с легендами клубов, возьмут автографы и сыграют с ними в футбол. Автограф-сессии проведут Денис Глушаков, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Алексей Игонин. На стадионе будут работать интерактивные стенды, фотозоны, точки продажи атрибутики, аквагрим, аэротату и площадки для футбола.
Во время разминки выступит диджей Леонид Руденко. Перед стадионом концерт даст CHEBANOV. Исполнители открытия и закрытия матча пока не объявлены — в программе они значатся как секретные.
Перед стартом игры Гимн России исполнит Академический хор ННГУ им. Лобачевского.
Напомним, что Суперкубок России — это соревнование по футболу из одного матча, которым открывается футбольный сезон. В игре участвуют чемпион и обладатель кубка России по футболу предыдущего сезона.