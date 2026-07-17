Как в Нижнем Новгороде готовятся к Суперкубку России по футболу

В день матча от исторического катера «Герой» стартует четырехкилометровый благотворительный забег по набережной. У стадиона болельщики встретятся с легендами клубов, возьмут автографы и сыграют с ними в футбол. Автограф-сессии проведут Денис Глушаков, Александр Мостовой, Юрий Жирков и Алексей Игонин. На стадионе будут работать интерактивные стенды, фотозоны, точки продажи атрибутики, аквагрим, аэротату и площадки для футбола.