Был пьян и лишён прав: после публикации «Клопс» возбудили уголовное дело против водителя, столкнувшегося со скорой

Прокуратура Калининградской области организовала проверку. Установлено, что 3 июля в 20:40 на улице Победы в Немане 42-летний водитель автомобиля Mitsubishi, лишённый водительских прав, столкнулся с автомобилем скорой помощи. После этого мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В результате ДТП пострадали водитель и пассажиры скорой, у которых диагностированы ушибы и другие травмы.