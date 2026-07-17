Эксперты назвали самых востребованных работников в Калининградской области в июне

Самыми востребованными работниками в Калининградской области в июне стали сотрудники сферы образования. В топ также вошли специалисты индустрии спорта и красоты. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе сервиса hh.ru.
Спрос на сотрудников сферы науки и образования вырос на 22% за месяц. Специалистов в области спорта и красоты стали искать на 19% чаще. Также на 11% увеличился спрос на работников сферы искусства, развлечения и массмедиа.
Несмотря на сезон отпусков, работодатели не замедляют темпы найма. Рост количества вакансий наблюдается на фоне одинакового количества рабочих дней в мае и июне. Многие компании начинают формировать кадровый резерв заранее, чтобы подойти ко второй половине года без дефицита сотрудников, — говорится в исследовании.
По данным экспертов, специалистам сферы искусства, развлечений и массмедиа работодатели предлагают в среднем 80,1 тысячи рублей. Сотрудникам индустрии спорта и красоты готовы платить 78,6 тысячи рублей. Средний предлагаемый доход работников сферы науки и образования составляет 51,3 тысячи рублей.