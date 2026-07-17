Нижегородский параспортсмен выиграл чемпионат России по многоборью

Нижегородский параспортсмен Александр Глазков стал победителем чемпионата России по функциональному многоборью с адаптивными категориями, который завершился в Москве. Об этом сообщили в Нижегородской региональной общественной организации реабилитации инвалидов опорников и колясочников «Инватур».
Для нижегородца, являющегося членом команды «Инватур», этот триумф стал первым крупным достижением в карьере. Несмотря на дебют в соревнованиях столь высокого уровня, Александр Глазков сумел опередить опытных соперников в упорной борьбе и завоевать титул чемпиона страны 2026 года. Турнир проводится второй год подряд и отвечает целям госпрограммы «Спорт России», которая действует в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.
Сам спортсмен признался, что этот сезон стал для него первым в большом спорте, и поблагодарил соперников за честную борьбу и бесценный опыт. В профильной организации отметили, что успех Александра подтверждает высокую эффективность системной работы по развитию новых видов адаптивного спорта в Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что нижегородское «Торпедо» сразится за Кубок Первых.