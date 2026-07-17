Нижегородский параспортсмен выиграл чемпионат России по многоборью

Для нижегородца, являющегося членом команды «Инватур», этот триумф стал первым крупным достижением в карьере. Несмотря на дебют в соревнованиях столь высокого уровня, Александр Глазков сумел опередить опытных соперников в упорной борьбе и завоевать титул чемпиона страны 2026 года. Турнир проводится второй год подряд и отвечает целям госпрограммы «Спорт России», которая действует в стране с 2025 года по поручению президента Владимира Путина.