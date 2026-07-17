Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде пенсионеры нашли кошелек и попали под уголовное дело

Семейная пара проходит по статье о краже.

В Калининграде пожилая семейная пара обвинена в краже кошелька с деньгами и банковскими картами. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Выяснилось, что 46-летняя женщина в магазине выронила кошелек, в котором были 12 000 рублей, банковская карта и водительское удостоверение. Спустя несколько минут она вернулась, но кошелька уже не было.

Оказалось, его забрали 59-летняя женщина и ее 66-летний супруг.

У задержанных изъята похищенная сумма. Каждому злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше