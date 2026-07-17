Сколько пива выпили в России за время ЧМ-2026. Установлен рекорд

Такие данные приводят аналитики системы маркировки «Честный знак» (есть у «РБК Вино»).
Взятая планка также выше, чем показатель в те же даты в 2025 году (в литрах +4,3%, в рублях +16%). Также превышено и потребление за предыдущий месяц 2026 года: +15,6% в литрах и +17% в денежном выражении.
В целом, по данным системы «Честный знак», потребление пива в России выросло на 3,4% за 6 месяцев 2026 года. За январь—июнь россияне выпили 3,103 млрд литров этого напитка. В денежном выражении продажи увеличились на 18%, до 540,6 млрд руб.
Основную долю рынка занимают напитки отечественного производства: на них приходится 95,4% от всего объема проданной продукции (год к году показатель снизился на 0,6 процентных пункта).
Сильнее всего по продажам просело слабоалкогольное пиво крепостью от 0,5% до 3% (в литрах — спад на 17%, в рублях — на 12%). Стабильнее всего росли категории крепостью от 3% до 6% (+3,4% в литрах и +18% в рублях) и от 6% до 8,6% (+3,25% в литрах и +17% в рублях).
При этом импорт пива из стран, не входящих в ЕАЭС, упал на 34% и составил 61,7 млн л. При этом поставки напитка из стран, входящих в ЕАЭС, выросли вдвое. Всего в России за полгода ввели в оборот 5,35 млрд литров пива, что практически соответствует прошлогоднему показателю.
В апреле «РБК Вино» писал о том, что аналитики инвестиционной компании Jefferies Group спрогнозировали увеличение продажи пива во всем мире примерно на 1 млрд пинт, или 568 млн литров, в связи с Чемпионатом мира по футболу FIFA 2026.
Крупнейшим бенефициаром Чемпионата мира станет холдинг AB InBev из-за его официального спонсорства через бренд Budweiser Чемпионатов мира по футболу FIFA.