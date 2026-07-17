Сколько пива выпили в России за время ЧМ-2026. Установлен рекорд

За текущий Чемпионат мира по футболу в период с 11 июня по 12 июля 2026 года россияне выпили 681,7 млн литров пива на 121,7 млрд руб. Это на 19% больше по объему и на 60% больше в деньгах, чем во время Чемпионата Европы по футболу Евро-2024.