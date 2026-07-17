Воронежцев приглашают на концерт при свечах в парке

18 июля.
Театр «Кот».
13:00 | «Имя» | 16+
18:00 | «У каждого свои недостатки» | 16+
Зеленый театр.
18:00 | Lumisfera. Симфония в парке | 6+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
10:30 | Мастер-класс «Театральный персонаж в технике поп-ап» | 6+
12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+
14:00 | Мастер-класс «Герой кукольного театра. Собака и кошка» | 6+
16:00 | Мастер-класс «Папертоль. Декорации к спектаклю» | 16+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Дворцовый комплекс Ольденбургских.
14:00 | Дворцовый weekend | 0+
Воронежский океанариум.
13:00 | Интерактивное занятие с мастер-классом «Хит-парад животных» | 0+
16:00 | Программа «Знакомьтесь, крокодил» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
12:00 | Лекция «Забытые образы каменного века» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Обзорная экскурсия с расширенным блоком по выставке «Долгий путь исследований»" | 6+
19 июля.
Театр «Кот».
18:00 | «Кафе “Отчаяние”» | 16+
Камерный театр.
18:00 | «Ревизор 2.0» | 18+
Воронежский областной художественный музей имени И. Н. Крамского.
10:30 | Мастер-класс «Театральная маска Арлекина» | 6+
12:00 | Экскурсии по выставке «Создатели миров» | 12+
13:30 | Мастер-класс «Театральная афиша. Коллаж» | 12+
14:30 | Интерактивная экскурсия «Путешествие в мир театра» | 6+
Воронежский океанариум.
12:00 | Развлекательная программа «Удивительные приматы» | 0+
15:30 | Экскурсия для всей семьи «Кругосветное путешествие» | 0+
Музей-заповедник «Костёнки».
10:00 | Аудиоэкскурсия по постоянной экспозиции музея | 6+
10:30 | Пешая экскурсия «Костёнки без палеолита» | 6+
С 11:00 | Обзорная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костёнки» | 6+
11:05 | Пешеходно-автомобильная экскурсия «О чем молчат древние курганы?» | 6+
13:00, 15:00 | Музейная программа «Прогулка по древнему поселению» | 6+
14:00 | Расширенная экскурсия по постоянной экспозиции музея-заповедника «Костенки» | 6+
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