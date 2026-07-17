Фальков отметил особую роль команды Барабаски в реализации проекта ИТЭР

ПАРИЖ, 17 июля. /ТАСС/. Руководитель проекта ИТЭР (Международного термоядерного экспериментального реактора) Пьетро Барабаски и его команда осуществляют эффективную координацию и обеспечивают конструктивное взаимодействие между многочисленными участниками проекта. Об этом заявил журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков после встречи с Барабаски.
«Отдельно я хотел бы отметить особую роль господина Барабаски и его команды. Поскольку такой проект, объединяющий много государств, многие тысячи исследователей, предприятий, компаний во всех точках Земли, складывается только в том случае, когда он правильно координируется и когда есть конструктивное взаимодействие со всеми участниками», — сказал Фальков.
Министр в ходе визита во Францию посетил ИТЭР, оценив, в частности, ход сборки и монтажа оборудования реактора, строящегося в Провансе. Он также провел переговоры с руководителем проекта Барабаски. Как уточнили в министерстве, в проекте участвуют 35 стран, объединенных семью основными участниками, которыми являются Россия, Китай, США, Европейский союз, Индия, Япония и Республика Корея.
«Мы чувствуем доброе, дружеское отношение со стороны руководства ИТЭР. Поэтому сегодня мы здесь. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы проект был реализован в установленные сроки», — заключил министр.