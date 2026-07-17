Фальков отметил особую роль команды Барабаски в реализации проекта ИТЭР

«Отдельно я хотел бы отметить особую роль господина Барабаски и его команды. Поскольку такой проект, объединяющий много государств, многие тысячи исследователей, предприятий, компаний во всех точках Земли, складывается только в том случае, когда он правильно координируется и когда есть конструктивное взаимодействие со всеми участниками», — сказал Фальков.