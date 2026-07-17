19-летнюю жительницу Красноярского края осудили за спаивание подростков

Суд вынес приговор в отношении 19-летней жительницы деревни Малая Камарчага Манско-Уярского муниципального округа. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края, девушку признали виновной в вовлечении несовершеннолетних и малолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции. Установлено, что осенью прошлого года девушка стала собирать у себя дома знакомых подростков: самому младшему из них было всего 13 лет, двоим другим — 14 и 15. Девушка сама покупала алкоголь, приглашала малолетних гостей через мессенджер и вместе с ними распивала спиртное. Встречи повторялись, а происходящее участники снимали на телефон. О происходящем родители узнали, когда дети стали возвращаться домой с запахом алкоголя, шаткой походкой и невнятной речью. Во время очередных поисков мать одного из подростков приехала к дому девушки, где и застала сына в состоянии опьянения. Обвиняемая свою вину не признала. Однако суд признал ее виновной и назначил 4 года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.