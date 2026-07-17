В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю из-за очереди

Конфликт быстро перешёл в активную фазу. По данным полиции, продавец снял очки с покупателя и распылил содержимое перцового баллончика прямо в глаза мужчины. В результате пострадавший получил химический ожог обоих глаз. Прибывшие на место участковые уполномоченные задержали подозреваемого и доставили его в отдел.