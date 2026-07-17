В Калининграде продавец распылил перцовый баллончик в лицо покупателю из-за очереди

одном из сетевых продовольственных магазинов сотрудник распылил ему в лицо перцовый баллончик. Инцидент произошёл у кассы — потерпевший стоял в очереди и из-за длительного ожидания выразил недовольство в адрес персонала, что спровоцировало словесную перепалку с 37-летним продавцом.
Конфликт быстро перешёл в активную фазу. По данным полиции, продавец снял очки с покупателя и распылил содержимое перцового баллончика прямо в глаза мужчины. В результате пострадавший получил химический ожог обоих глаз. Прибывшие на место участковые уполномоченные задержали подозреваемого и доставили его в отдел.
В отношении продавца возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ — умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства инцидента.