​В Дрокино под Красноярском создают новую систему водоотведения

Некоторые улицы села находятся в зоне подтопления из-за расположения в пойме реки Качи. Во время паводков, снеготаяния и сильных дождей вода часто выходит на дороги и соседние территории. Последние ливни значительно ухудшили ситуацию: за сутки выпало почти столько же осадков, сколько обычно выпадает за месяц.