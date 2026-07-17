​В Дрокино под Красноярском создают новую систему водоотведения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В селе Дрокино, вошедшего в состав городского округа, продолжается устранение последствий паводков и организация системы водоотведения. Работы находятся на контроле главы Красноярска Сергея Верещагина.
Некоторые улицы села находятся в зоне подтопления из-за расположения в пойме реки Качи. Во время паводков, снеготаяния и сильных дождей вода часто выходит на дороги и соседние территории. Последние ливни значительно ухудшили ситуацию: за сутки выпало почти столько же осадков, сколько обычно выпадает за месяц.
Сегодня здесь впервые реализуется комплексное инженерное решение, которое позволит не только устранить последствия нынешнего подтопления, но и значительно снизить риск подобных ситуаций в будущем.
Основой проекта является главный водоотводный канал. Через него вода, стекающая с возвышенностей, будет направляться в реку Кача. Это предотвратит ее скопление на дорогах и прилегающих территориях. Такой подход обеспечит защиту проблемных зон от подтоплений.
Так, уже уложены водопропускные трубы в районе дома № 72 по улице Спиридова. Продолжается устройство основного водоотводного канала со стороны микрорайона Монамур и ДНТ «Молодёжное-М». Выполнена часть планировочных работ, завезены необходимые материалы и водопропускные трубы.
Впереди еще несколько важных этапов: поднять уровень дороги после моста через реку Кача примерно на 1,5 метра, выполнить ремонт моста, а также организовать водоотведение в районе домов № 17 и № 19 по улице Московской.
Завершить весь комплекс работ планируется к середине августа.