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Дополнительная остановка для электрички Ковров-1 — Владимир вводится в июле

Изменения повысят транспортную доступность для жителей региона.

Источник: Время

Горьковская магистраль введёт дополнительную остановку для вечернего пригородного электропоезда № 6421 Ковров-1 — Владимир c 27 июля 2026 года. Об этом информирует пресс-служба ГЖД — филиала ОАО «РЖД».

Состав будет отправляться из Коврова на 2 минуты раньше — в 20:48 — и останавливаться на о.п. Сергейцево в 20:56. Время прибытия во Владимир останется без изменений — в 21:45.

«Изменения призваны улучшить качество обслуживания пассажиров и повысить транспортную доступность для жителей региона», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число травмированных людей на объектах Горьковской магистрали снизилось на 6% в I полугодии.