Работу метро продлят в Нижнем Новгороде 18 июля из-за Суперкубка по футболу

В Нижнем Новгороде продлят время работы метрополитена из‑за проведения матча Суперкубка России по футболу — такую информацию распространила пресс‑служба городской администрации.
Футбольное противостояние между «Спартаком» (Москва) и «Зенитом» (Санкт‑Петербург) состоится 18 июля на стадионе «Совкомбанк Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Чтобы обеспечить транспортную доступность для болельщиков, движение поездов в метро продлят до 02:00 19 июля. На Автозаводско‑Нагорной линии в периоды с 18:00 до 19:30 и с 21:30 до 00:00 составы будут ходить каждые семь минут. На Сормовско‑Мещерской ветке во второй из указанных временных отрезков интервал движения сократят до пяти минут.
В промежуток с полуночи до закрытия метро поезда планируется запускать с периодичностью раз в 15 минут. При этом график может корректироваться: интервал движения будут менять в зависимости от пассажиропотока на станциях.
Ранее послы РФС посетили маршрут «Выходные с хохломой» в Нижегородской области.