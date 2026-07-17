Работу метро продлят в Нижнем Новгороде 18 июля из-за Суперкубка по футболу

Чтобы обеспечить транспортную доступность для болельщиков, движение поездов в метро продлят до 02:00 19 июля. На Автозаводско‑Нагорной линии в периоды с 18:00 до 19:30 и с 21:30 до 00:00 составы будут ходить каждые семь минут. На Сормовско‑Мещерской ветке во второй из указанных временных отрезков интервал движения сократят до пяти минут.