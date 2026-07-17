Врач-гинеколог Астафьева из Красноярска развеяла мифы о поздних родах

Многие женщины старше 35 лет откладывают материнство из-за страхов и стереотипов. Врач-акушер-гинеколог Татьяна Астафьева из Красноярской межрайонной клинической больницы № 4 развеяла популярные мифы и рассказала, как современная медицина помогает будущим мамам. Об этом сообщают sibnovosti.ru.
По словам специалиста, один из самых распространённых мифов о воздних родах — это кесарево сечение. Однако возраст — это не показание к операции. Всё зависит от состояния здоровья пациентки, наличия хронических заболеваний и течения родов. Кесарево делают по медицинским показаниям, а не из-за возраста.
Кроме того, Татьяна Астафьева отмечает, что ещё один миф — это рождение ребёнка с патологиями у женщины в возрасте. Риск генетических отклонений с возрастом увеличивается, но это не 100%. Современный тест НИПТ уже с 9−10 недель беременности позволяет безопасно оценить этот риск, избегая инвазивных методов.
Тритий миф, отмечает врач-акушер-гинеколог, это то, что организм женщины не справится с вынашиванием. Специалист подчёркивает, что всё индивидуально. Многие женщины 35+ вынашивают и рожают здоровых детей. Подготовка за 3−6 месяцев до зачатия, отказ от вредных привычек и контроль здоровья помогают минимизировать риски.
Также восстановление после родов не зависит от возраста. Главное — принимать витамины, наблюдаться у гинеколога и постепенно вводить физические нагрузки.
Сегодня женщина после 35 — не «позднородящая», а просто молодая мама. Главный совет врача: не бойтесь, слушайте себя и не позволяйте чужим страхам помешать вашей мечте.