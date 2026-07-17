Врач-гинеколог Астафьева из Красноярска развеяла мифы о поздних родах

Кроме того, Татьяна Астафьева отмечает, что ещё один миф — это рождение ребёнка с патологиями у женщины в возрасте. Риск генетических отклонений с возрастом увеличивается, но это не 100%. Современный тест НИПТ уже с 9−10 недель беременности позволяет безопасно оценить этот риск, избегая инвазивных методов.