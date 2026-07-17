Связанное с банкротящимся заводом в Воронеже ООО продает недвижимость за 120 млн

Согласно объявлению, реализация активов осуществляется «напрямую от собственника». Площадь двухэтажного здания равняется 830 кв. м. Земельные участки суммарно на 6,3 тыс. кв. м расположены вокруг строения. Согласно объявлению, один из них находится в долгосрочной аренде у дошкольного учреждения (по данным 2ГИС — частного детского сада «Звездочка»). Здание имеет несколько отдельных входов и подключено к инженерным коммуникациям. Есть техническая возможность подведения газа. На участке возможна реконструкция существующих построек или строительство новых.