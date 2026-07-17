Московские школьники и студенты совершили поход по Северному Уралу

Ребята вместе с наставниками прошли маршрут через Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую область и Республику Коми. Там они посетили перевал Дятлова, плато Маньпупунер и установили информационные стенды для туристов. Перед экспедицией ребят ждал предварительный отбор. На первом этапе они сняли видео, где рассказали, почему достойны пройти маршрут, затем — совершили тренировочный поход в Подмосковье по Полушкинским каменоломням, где финалисты физическую подготовку и умение ориентироваться в лесу.