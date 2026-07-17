Московские школьники и студенты совершили поход по Северному Уралу

Школьники и студенты из Москвы совершили двухнедельный поход по Северному Уралу в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
Ребята вместе с наставниками прошли маршрут через Ханты-Мансийский автономный округ, Свердловскую область и Республику Коми. Там они посетили перевал Дятлова, плато Маньпупунер и установили информационные стенды для туристов. Перед экспедицией ребят ждал предварительный отбор. На первом этапе они сняли видео, где рассказали, почему достойны пройти маршрут, затем — совершили тренировочный поход в Подмосковье по Полушкинским каменоломням, где финалисты физическую подготовку и умение ориентироваться в лесу.
«Ребята открыли для себя Ханты-Мансийск, город с удивительной историей и особой атмосферой. Участники познакомились с культурой и традициями региона. В Музее природы и человека ребята увидели экспонаты, представляющие богатый животный мир этих мест — от мамонтов и шерстистых носорогов до современных обитателей тайги, таких как бурый медведь и росомаха. На этнофестивале всех впечатлил обряд поклонения Водному Духу, традиционный для коренных народов Севера», — отметила руководитель экспедиции, председатель совета московского отделения Движения первых Надежда Куранина.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.